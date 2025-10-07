أمن الدولة تعلن فتح باب التطوع برتبة مأمور متمرن حتى 28 تشرين الأول في مكاتب ليبان بوست

اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة البدء بقبول طلبات التطوع برتبة مأمور متمرن من ٧ ولغاية ٢٨ تشرين الأول في كافة مكاتب ليبان بوست على الأراضي اللبنانية، دون التقيد بأحرف الأسماء.ويمكن الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة عبر حساب امن الدولة على "اكس".