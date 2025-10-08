"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في الأشرفية ووادي شحرور والدورة وبرج حمود والنبعة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" عن عمليات دهم نفذها جهازها لمكافحة التهريب اليوم في مناطق الأشرفية ووادي شحرور والدورة وبرج حمود والنبعة اسفرت عن ضبط مصنوعات تبغية معربة ومزورة من أنواع مختلفة.



وأوضحت "الريجي" في بيان أن كميات مهربة من السيجار والسجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المزور صودِرَت بنتيجة عمليات الدهم التي تندرج في جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة.



وقد سطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.