الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في الأشرفية ووادي شحرور والدورة وبرج حمود والنبعة
أمن وقضاء
2025-10-08 | 02:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في الأشرفية ووادي شحرور والدورة وبرج حمود والنبعة
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" عن عمليات دهم نفذها جهازها لمكافحة التهريب اليوم في مناطق الأشرفية ووادي شحرور والدورة وبرج حمود والنبعة اسفرت عن ضبط مصنوعات تبغية معربة ومزورة من أنواع مختلفة.
وأوضحت "الريجي" في بيان أن كميات مهربة من السيجار والسجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المزور صودِرَت بنتيجة عمليات الدهم التي تندرج في جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة.
وقد سطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مصنوعات
تبغية
مهربة
ومزورة
الأشرفية
ووادي
شحرور
والدورة
والنبعة
تقرير الجيش الشهري... اقفال انفاق وتفكيك سلاح وضبط للتهريب بالارقام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-16
"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في الأوزاعي
أمن وقضاء
2025-09-16
"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في الأوزاعي
0
أخبار لبنان
2025-09-30
"الريجي" تضبط في القاع والهرمل مصنوعات تبغية مهرّبة وورشة لتصنيع المعسل المزوّر
أخبار لبنان
2025-09-30
"الريجي" تضبط في القاع والهرمل مصنوعات تبغية مهرّبة وورشة لتصنيع المعسل المزوّر
0
أمن وقضاء
2025-09-11
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في بعلبك وقب الياس
أمن وقضاء
2025-09-11
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في بعلبك وقب الياس
0
أمن وقضاء
2025-09-02
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في بيروت وعين الرمانة
أمن وقضاء
2025-09-02
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في بيروت وعين الرمانة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
تقرير الجيش الشهري... اقفال انفاق وتفكيك سلاح وضبط للتهريب بالارقام
تقارير نشرة الاخبار
13:57
تقرير الجيش الشهري... اقفال انفاق وتفكيك سلاح وضبط للتهريب بالارقام
0
أمن وقضاء
07:51
كهرباء لبنان تواصل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة في البربور وعرمون
أمن وقضاء
07:51
كهرباء لبنان تواصل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة في البربور وعرمون
0
أمن وقضاء
07:43
أمن الدولة تعلن فتح باب التطوع برتبة مأمور متمرن حتى 28 تشرين الأول في مكاتب ليبان بوست
أمن وقضاء
07:43
أمن الدولة تعلن فتح باب التطوع برتبة مأمور متمرن حتى 28 تشرين الأول في مكاتب ليبان بوست
0
أمن وقضاء
07:12
أمن الدولة تضبط لحومًا فاسدة ويختم محلًا بالشمع الأحمر في صيدا
أمن وقضاء
07:12
أمن الدولة تضبط لحومًا فاسدة ويختم محلًا بالشمع الأحمر في صيدا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:23
رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت: تسجيل رقم قياسيّ جديد لمرفأ بيروت
أخبار لبنان
02:23
رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت: تسجيل رقم قياسيّ جديد لمرفأ بيروت
0
أخبار دولية
02:26
كمين في باكستان نصبه متشددون إسلاميون
أخبار دولية
02:26
كمين في باكستان نصبه متشددون إسلاميون
0
خبر عاجل
2025-10-03
مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود
خبر عاجل
2025-10-03
مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود
0
صحف اليوم
2025-09-20
قرار سحب سلاح الحزب أولوية أميركية و"لا رجعة فيه" (الجمهورية)
صحف اليوم
2025-09-20
قرار سحب سلاح الحزب أولوية أميركية و"لا رجعة فيه" (الجمهورية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى
تقارير نشرة الاخبار
14:11
تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
0
أخبار لبنان
14:05
متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية
أخبار لبنان
14:05
متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:03
عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مطمر الجديدة في أيامه الأخيرة وانقسام عامودي في الحكومة حول التوسعة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مطمر الجديدة في أيامه الأخيرة وانقسام عامودي في الحكومة حول التوسعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:02
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
أخبار لبنان
06:02
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
2
خبر عاجل
04:45
رامكو تعلن توقف عمليات جمع النفايات في مناطق المتن وكسروان وبيروت الإدارية
خبر عاجل
04:45
رامكو تعلن توقف عمليات جمع النفايات في مناطق المتن وكسروان وبيروت الإدارية
3
أخبار لبنان
08:14
حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: الكيان الصهيوني غدة سرطانية يجب إستئصالها... وأمن المنطقة مرهون بوحدة الموقف والكلمة
أخبار لبنان
08:14
حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: الكيان الصهيوني غدة سرطانية يجب إستئصالها... وأمن المنطقة مرهون بوحدة الموقف والكلمة
4
صحف اليوم
00:41
بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)
صحف اليوم
00:41
بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)
5
خبر عاجل
07:04
وزير الدفاع السوري يعلن الإتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا
خبر عاجل
07:04
وزير الدفاع السوري يعلن الإتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا
6
فنّ
07:39
لقاء عفوي يجمع عاصي الحلاني ورامي عياش على متن الطائرة... وصورة توثّق اللحظة!
فنّ
07:39
لقاء عفوي يجمع عاصي الحلاني ورامي عياش على متن الطائرة... وصورة توثّق اللحظة!
7
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
8
أخبار دولية
14:25
إحالة رئيسة الوزراء الإيطالية مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية
أخبار دولية
14:25
إحالة رئيسة الوزراء الإيطالية مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More