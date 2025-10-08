أمن الدولة: توقيف شخص استغل فتيات عبر تطبيق "تيك توك"

في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تمس القيم الأخلاقية والاجتماعية، أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة السوري (م. ع.)، بعد توافر معلومات دقيقة عن قيامه بابتزاز فتيات عبر تطبيق "تيك توك"، مستغلًا شهرة حسابه للحصول على مبالغ مالية أو دفعهن إلى تصرفات غير لائقة.



وخلال التحقيق، تبين أن هاتفه يحتوي على مقاطع فيديو منافية للحشمة كان يتبادلها مع عدد من أصدقائه.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.