مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمُلاحقة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، وبتاريخ 01-10-2025، ونتيجةً للتحرّيات والاستقصاءات التي نفّذتها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تنفيذ عملية نوعيّة في بلدة نيحا، أسفرت عن توقيف أحد المطلوبين، ويدعى: ط. ر. (مواليد عام 1971، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بجرم سرقة.



وفي سياق متّصل، وبتاريخ 07-10-2025، نفّذت قوة من المفرزة عينها عملية أمنيّة في بلدة رياق، وأوقفت أحد المطلوبين، ويدعى: ر. م. (مواليد عام 1997، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بجرم سرقة.



وقد أودع الموقوفان القطعتين المعنيّتين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.