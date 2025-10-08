الأخبار
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات

أمن وقضاء
2025-10-08 | 11:45
مشاهدات عالية
0min
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات

توافرت لمكتب حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالأشخاص في وحدة الشرطة القضائية معلومات عن حصول أعمال دعارة داخل أحد مراكز التدليك في محلة جونية، حيث تم استغلال عدد من الفتيات لهذا الغرض.

وبتاريخ 02-10-2025، وبنتيجة استقصاءات وتحريات مكثفة أجراها عناصر المكتب، توجهت قوة إلى المكان وتمكنت من القبض على أربع فتيات من جنسيات مختلفة، بالجرم المشهود، أثناء قيامهن بأعمال مخالفة للآداب مع الزبائن داخل غرف التدليك.

وبالتّحقيق معهنّ، اعترفن بممارسة هذه الأعمال بناءً على اتّفاق مسبق مع الزبائن مقابل مبالغ مالية.

وتم ختم المركز بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفات بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف سائر المتورطين، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مركز تدليك

جونية

توقيف

فتيات

