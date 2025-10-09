غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة السيّدة: وفاء علي سليمان (من مواليد عام 1993، سوريّة) التي غادرت، بتاريخ 6-10-2025، منزلها الزوجي الكائن في بلدة متريت - قضاء الكورة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة أميون في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 950029-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.