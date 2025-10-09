دفعة جديدة من النازحين السوريين غادرت عبر معبر العريضة

غادرت صباح اليوم 166 عائلة من النازحين السوريين الأراضي اللبنانية عبر معبر العريضة الحدودي ، متجهةً إلى الأراضي السورية، ضمن المرحلة الرابعة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين.



وتنظم هذه العودة من المديرية العامة للأمن العام، بالتنسيق مع السلطات السورية، ومشاركة كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.



وقد وفرت للعائلات المغادرة التسهيلات اللوجستية والإدارية والطبية اللازمة، لضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى قراهم ومناطقهم داخل سوريا.