مياه الجنوب لمشتركيها: لتسديد بدلاتهم المتأخرة تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان انه "ضمن حملة ازالة المخالفات والتعديات على الشبكات في كافة الدوائر ونطاق صلاحياتها التي بدأت بها، ستعمد الى تسطير محاضر ضبط بالمخالفات والتعديات وملاحقة المخالفين أمام الجهات القضائية المختصة واحالتهم الى النيابة العامة المالية".



وأشارت إلى أنه "بناءً عليه، ستبدأ المؤسسة، خلال اليومين القادمين، بإرسال رسائل نصية تصل الى هواتف المخالفين"، داعيةً "جميع المواطنين الى تسوية أوضاعهم تحت طائلة إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".



وتمنت المؤسسة على "جميع المشتركين، المتخلفين عن تسديد بدلات المياه عن العام 2025 والأعوام السابقة لها، المبادرة الى تسوية اوضاعهم في كافة الدوائر التابعة لها".



وذكرت بانها "لا تزال توفر للمشتركين امكانية الدفع عبر مكاتب شركات تحصيل وارسال الأموال (OMT, CashU) في مختلف فروعها في كافة البلدات والمدن اللبنانية".