مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية

أوقفت السلطات اللبنانية خلال الأشهر الماضية 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتزويدهم اسرائيل، خلال حربها الأخيرة على لبنان، معلومات دقيقة عن مواقع تابعة لحزب الله وتحركات عناصره، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.



وقال المصدر المواكب للتحقيقات، من دون الكشف عن هويته: "تم توقيف 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتعاملهم مع اسرائيل، ستة منهم قبل سريان وقف إطلاق النار" في 27 تشرين الثاني الماضي.