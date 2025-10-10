الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمن الدولة يعمّم أرقام هواتف استعملها منتحل صفات رسمية في أعمال احتيالية

أمن وقضاء
2025-10-10 | 07:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمن الدولة يعمّم أرقام هواتف استعملها منتحل صفات رسمية في أعمال احتيالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أمن الدولة يعمّم أرقام هواتف استعملها منتحل صفات رسمية في أعمال احتيالية

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنه "إلحاقًا لبيانها السابق المتعلّق بتوقيف المدعو (م. س.) بجرم الاحتيال وانتحال صفات رسمية، تعمّم المديرية العامة لأمن الدولة أرقام الهواتف التي استعملها المذكور في أعمال النصب والاحتيال:
81/323817 – 79/382770 – 70/443172 – 03/943450 – 71/096874 – 71/928769.

ودعت المديرية كل من وقع ضحية أعماله إلى التوجّه إلى مكتب البقاع الغربي – سرايا صغبين، للإدلاء بإفادته".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الدولة

يعمّم

أرقام

هواتف

استعملها

منتحل

رسمية

أعمال

احتيالية

LBCI التالي
مروّجا مخدّرات أحدهما مطلوب للقضاء بجرم أسلحة ويقوم بأعمال سرقة في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
نفّذ العديد من عمليات السلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-08

منتحل صفات رسمية… هل من وقع ضحية أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-30

أمن الدولة: توقيف منتحل صفة رجل دين يستغل تبرعات

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-25

تعميم صورة مشتبه بهما بجرائم سرقة بطريقة احتيالية أوقفهما مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-03

توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:30

الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية

LBCI
أمن وقضاء
10:20

وزارة الداخلية: توقيف شخص قام بتزويد عدد من الأشخاص برخص سوق بيومترية مزوّرة

LBCI
أمن وقضاء
08:41

مروّجا مخدّرات أحدهما مطلوب للقضاء بجرم أسلحة ويقوم بأعمال سرقة في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
04:24

نفّذ العديد من عمليات السلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:07

"لا أحد على وجه الأرض فعل ما فعلته"... رجل يدخل موسوعة غينيس بأطول اسم بالعالم: عدد الكلمات التي يحتويها صادم

LBCI
موضة وجمال
03:08

على أنغام أغينة "للصبية الملكة"... بيرلا حرب تحتفل بفوزها بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (صور وفيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:25

ترامب يعلّق بإيجاز على سؤال حول تداعيات تغيّرات المنطقة على لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:17

إليكم تفاصيل لقاءات وزير الخارجية السوري في لبنان...

LBCI
أخبار دولية
07:02

نتنياهو يعلن أن 20 من الرهائن في غزة أحياء و28 قتلى

LBCI
أخبار دولية
06:37

اتفاق وقف الحرب في غزة دخل حيذ التنفيذ... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:16

الشيباني من بعبدا: سوريا في مرحلة تعاف وإعادة إعمار وانفتاح العلاقات مع لبنان لمصلحة الشعبين

LBCI
أخبار لبنان
05:09

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك

LBCI
أخبار لبنان
05:03

زيارة سورية إلى لبنان تفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين

LBCI
أخبار دولية
04:43

إليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق غزة...

LBCI
أخبار لبنان
04:00

وزير الخارجية السوري في لبنان اليوم... إليكم تفاصيل الزيارة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
03:27

بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية

LBCI
حال الطقس
02:14

المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend

LBCI
أخبار لبنان
05:42

أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...

LBCI
أخبار لبنان
05:09

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك

LBCI
أخبار لبنان
12:55

سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد

LBCI
أمن وقضاء
11:32

أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري

LBCI
خبر عاجل
03:50

"الخارجية" تبلغت عبر السفارة السورية قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More