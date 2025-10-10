أمن الدولة يعمّم أرقام هواتف استعملها منتحل صفات رسمية في أعمال احتيالية

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنه "إلحاقًا لبيانها السابق المتعلّق بتوقيف المدعو (م. س.) بجرم الاحتيال وانتحال صفات رسمية، تعمّم المديرية العامة لأمن الدولة أرقام الهواتف التي استعملها المذكور في أعمال النصب والاحتيال:

81/323817 – 79/382770 – 70/443172 – 03/943450 – 71/096874 – 71/928769.



ودعت المديرية كل من وقع ضحية أعماله إلى التوجّه إلى مكتب البقاع الغربي – سرايا صغبين، للإدلاء بإفادته".

