نفّذ العديد من عمليات السلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه

توافرت معلومات عن قيام مجهولَين بتنفيذ عمليات سلب في بيروت وجبل لبنان، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق قيامهما بتنفيذ عملية سلب شخص دراجته الآلية في محلة برج البراجنة.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت إلى تحديد هويّتَيهما ومن بينهما المدعو: م. ض. (مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني).



وبتاريخ 29- 09- 2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة برج البراجنة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالإشتراك مع آخر بتنفيذ عمليات سلب عدة في مناطق بيروت وجبل لبنان، منها العملية المذكورة في محلة برج البراجنة، والعديد من عمليات النشل تحت جسر المطار، كما اعترف بتعاطي المخدِّرات.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثاني.