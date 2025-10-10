الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
أمن وقضاء
2025-10-10 | 10:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
في إطار مكافحتها لشبكات التجسس، تمكنت المديرية العامة للأمن العام من تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابيّة من تفجيرات وإغتيالات في الداخل اللبناني وتوقيف بعض أعضائها.
وبنتيجة التحقيقات أقرّ أحد الموقوفين بمسؤولية هذه الشبكة عن تنفيذ إغتيالات سابقة طالت مسؤولين حزبيين في الجماعة الإسلامية.
وعلى اثر ذلك، قامت المديرية العامة للأمن العام بإجراء عمليّة تتبع عملانيّة، أمنية وفنيّة دقيقة أسفرت عن مداهماتٍ في عددٍ من المناطق اللبنانية ساهمت في إحداها قوة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات وتم ضبط عدد من الآليات والتجهيزات المستعملة وتوقيف عددٍ من المتورطين أبرزهم:
- اللبناني/البرازيلي م. ص
- الفلسطيني إ. ع
- اللبناني ع. ش
- اللبناني أ. غ
وسيتم الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضيّة بعد اكتمال التحقيقات الجارية تحت إشراف الجهات المختصة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
العام:
تفكيك
لصالح
العدو
الإسرائيلي
التحضير
لأعمال
إرهابية
التالي
لبنان يعيد فتح ملفات الاغتيال السياسي... ورهان على تعاون سوري (الشرق الأوسط)
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-23
تفكيك شبكة قادرة على تعطيل الاتصالات في نيويورك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-09-23
تفكيك شبكة قادرة على تعطيل الاتصالات في نيويورك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
أمن وقضاء
2025-09-16
تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي
أمن وقضاء
2025-09-16
تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي
0
آخر الأخبار
2025-09-12
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش يعمل على تفكيك صاروخ غير منفجر من مخلفات العدوان في بلدة البابلية
آخر الأخبار
2025-09-12
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش يعمل على تفكيك صاروخ غير منفجر من مخلفات العدوان في بلدة البابلية
0
أمن وقضاء
2025-09-19
قوى الأمن: توقيف مطلوب يدير شبكة تصنيع وتوزيع مواد مخدرة في الضاحية وبيروت
أمن وقضاء
2025-09-19
قوى الأمن: توقيف مطلوب يدير شبكة تصنيع وتوزيع مواد مخدرة في الضاحية وبيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:26
أمن الدولة: محاضر ضبط في صور بحق أصحاب موالدات لمخالفتهم التسعيرة الرسمية
أخبار لبنان
11:26
أمن الدولة: محاضر ضبط في صور بحق أصحاب موالدات لمخالفتهم التسعيرة الرسمية
0
أمن وقضاء
10:20
وزارة الداخلية: توقيف شخص قام بتزويد عدد من الأشخاص برخص سوق بيومترية مزوّرة
أمن وقضاء
10:20
وزارة الداخلية: توقيف شخص قام بتزويد عدد من الأشخاص برخص سوق بيومترية مزوّرة
0
آخر الأخبار
10:16
قوى الأمن الدّاخلي: توقيف مروجيّ عملة مزيّفة في المتن
آخر الأخبار
10:16
قوى الأمن الدّاخلي: توقيف مروجيّ عملة مزيّفة في المتن
0
أمن وقضاء
08:41
مروّجا مخدّرات أحدهما مطلوب للقضاء بجرم أسلحة ويقوم بأعمال سرقة في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
08:41
مروّجا مخدّرات أحدهما مطلوب للقضاء بجرم أسلحة ويقوم بأعمال سرقة في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:50
سلام في إطلاق استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية : السياسة الاجتماعية جزء اساسي من مشروع الدولة الحديثة
أخبار لبنان
05:50
سلام في إطلاق استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية : السياسة الاجتماعية جزء اساسي من مشروع الدولة الحديثة
0
أخبار دولية
2025-10-03
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
أخبار دولية
2025-10-03
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
0
أخبار دولية
2025-10-09
نتانياهو: امنحوا ترامب جائزة نوبل للسلام
أخبار دولية
2025-10-09
نتانياهو: امنحوا ترامب جائزة نوبل للسلام
0
أخبار لبنان
01:19
كنعان الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
أخبار لبنان
01:19
كنعان الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعبدا... مساحة بوحٍ بدعوة من السيدة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعبدا... مساحة بوحٍ بدعوة من السيدة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إستطلاع رأي للقناة 13 الاسرائيلية بحال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم... هذا ما أظهره
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إستطلاع رأي للقناة 13 الاسرائيلية بحال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم... هذا ما أظهره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إطلاق 250 أسيراً فلسطينياً تمهيداً لوقف النار في غزة... وترامب في طريقه للمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إطلاق 250 أسيراً فلسطينياً تمهيداً لوقف النار في غزة... وترامب في طريقه للمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مِن طوني فرنجيه الاب الى بيار الجميل الابن ألغاز اغتيالات... فهل تظهر مفاتيحها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مِن طوني فرنجيه الاب الى بيار الجميل الابن ألغاز اغتيالات... فهل تظهر مفاتيحها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:10
صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الشيباني: زيارة تاريخية للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الشيباني: زيارة تاريخية للبنان
0
مقدمة نشرة الاخبار
11:32
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
11:32
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025
0
أخبار دولية
08:25
ترامب يعلّق بإيجاز على سؤال حول تداعيات تغيّرات المنطقة على لبنان
أخبار دولية
08:25
ترامب يعلّق بإيجاز على سؤال حول تداعيات تغيّرات المنطقة على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:17
إليكم تفاصيل لقاءات وزير الخارجية السوري في لبنان...
تقارير نشرة الاخبار
07:17
إليكم تفاصيل لقاءات وزير الخارجية السوري في لبنان...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
حال الطقس
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
حال الطقس
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
3
خبر عاجل
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
خبر عاجل
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
4
أخبار لبنان
05:42
أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...
أخبار لبنان
05:42
أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...
5
أخبار لبنان
05:09
رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك
أخبار لبنان
05:09
رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك
6
أمن وقضاء
10:30
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
أمن وقضاء
10:30
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
7
خبر عاجل
03:50
"الخارجية" تبلغت عبر السفارة السورية قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري
خبر عاجل
03:50
"الخارجية" تبلغت عبر السفارة السورية قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري
8
أخبار دولية
05:11
الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025
أخبار دولية
05:11
الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More