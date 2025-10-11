فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح

أصدر فوج الهندسة في الجيش، بيانا حول الصاروخ الذي لم ينفجر في غارة المصيلح جاء فيه: "سننتظر ٧٢ ساعة ومن بعدها سيتم سحبه لمكان آمن ولن يتم تفجيره في منطقة المصيلح".