خلال ساعات... شعبة المعلومات توقف سارق فان في محلة صبرا

توافرت معطيات لشعبة المعلومات بتاريخ 29-09-2025، عن قيام مجهول بسرقة فان نوع "تويوتا" لون أبيض من محلّة برج البراجنة.



وبعد المتابعة، تمكّنت الشعبة المذكورة من العثور على الفان المسروق في محلّة صبرا، حيث عملت على ضبطه.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت إلى تحديد هويّة السارق ويدعى: ف. ص. (مواليد 1981، لبناني).



وبالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة وخلال ساعات، أوقفته إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلّة صبرا.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بسرقة الفان المذكور من محلّة برج البراجنة، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوط المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء.