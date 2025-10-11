خرجت من منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة: صفاء عزّام سبيتي (مواليد عام 1986، لبنانيّة)

التي غادرت منزلها في الشويفات - العمروسية منذ حوالى الشهر والنصف تقريبًا ولم تعد حتّى تاريخه، مع العلم أنّها تعاني أمراضا عصبية.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 433140-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.