تدابير سير بتاريخ 12-10-2025 في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي أنه سيتمّ إقفال طرقات خلال فعاليّة تجمّع في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية.

وأشارت أنه، بتاريخ 12-10-2025 الساعة 9.00 صبحًا وبمناسبة ذكرى استشهاد الأمينين العامّين السابقين لحزب الله السيّدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، ومرور أربعين عامًا على تأسيس جمعية كشّافة الإمام المهدي، ستقام فعاليّة تجمّع كشفي كبير في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، ويتوقّع الحضور والمشاركة لعدد كبير من المواطنين من جميع المناطق اللبنانية.

لذلك سيتمّ إقفال الطرقات الآتية:

الطريق الجانبي المحاذي لأوتوستراد زياد الرحباني من مستديرة السفارة الكويتية حتّى المدينة الرياضية .

الطريق الجانبي المحاذي لأوتوستراد زياد الرحباني من المدينة الرياضية حتّى مستديرة السفارة الكويتية ( مع العلم أنّ حركة المرور ستبقى على أوتوستراد الرحباني الخطّ السريع سالكة بالاتّجاهين )

شارع عدنان الحكيم بالاتّجاهين نزولًا من المدينة الرياضية حتى فندق الماريوت، وصعودًا من فندق الماريوت حتّى المدينة الرياضية .

الطريق المؤدّي من مستديرة جسر المطار صعودًا حتّى مستديرة السفارة الكويتية لمسلك الشمالي .

وذلك اعتبارًا من الساعة 5.00 ولغاية الساعة 18.00 إلى حين انتهاء المناسبة.

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.