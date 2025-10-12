بعد اصابة أحد عناصر "اليونيفيل" أمس في كفركلا... ادرعي: جرى التأكيد على أنظمة الحفاظ على الأمان في تنفيذ الغارات بالقرب من مواقعها

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي عمل أمس على إبعاد مشتبه فيهم حاولوا اعادة اعمار بنية تحتية عسكرية لحزب الله في كفركلا جنوب لبنان وذلك من خلال القاء قنبلة يدوية حيث كانت نقلت قوات اليونيفيل الدولية بعد ذلك وعبر الارتباط العسكري بلاغًا يفيد باصابة أحد عناصرها نتيجة القاء القنبلة اليدوية.



وقال أدرعي عبر موقع "إكس": "تم التحقيق في الحادث وجرى التأكيد على أنظمة الحفاظ على الأمان في تنفيذ غارات بالقرب من مواقع لقوات اليونيفيل. إلى جانب ذلك سيواصل الجيش العمل ضد تموضع وأنشطة حزب الله التي تشكل تهديدًا على دولة إسرائيل".



كما أكد أن الجيش الاسرائيلي أنه يعمل ضد محاولات اعادة ترميم بنى تحتية عسكرية لحزب الله والتي تشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان مع التمييز الواضح بين ذلك وبين أنشطة قوات اليونيفيل.