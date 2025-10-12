توقيف مروّج مخدِرات ينشط في محلة طريق المطار القديمة

توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة طريق المطار القديمة ومحيطها، وذلك على متن سيّارة نوع هوندا سيفيك لون برتقالي، وتمّ رصد السيّارة وترويج المخدّرات على مسلك طريق المطار ذهابًا وإيابًا ولعدّة أيّام.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمّ تحديد مكان السيّارة في محلّة الدامور، وبعمليّة أمنية نوعيّة أطبقت دورية من المفرزة المذكورة على السيّارة وأوقفت الشخص المطلوب، ويدعى: غ. ش. (مواليد 1998، لبناني).



وبتفتيشه، ضبط بحوزته:



- مسدّس تركي وثلاث طلقات صالحة للاستعمال



- طبّة كوكايين مفتوحة، وطبّة كوكيين مختومة.



- ثلاثة هواتف خلوية.



-مبلغ 1150 دولارًا أميركيًا.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبترويجه المخدّرات، وتمّ تسليم الموقوف مع السيّارة والمضبوطات إلى القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختصّ".