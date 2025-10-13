الأخبار
قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في مناطق من قضاء كسروان
2025-10-13 | 03:04
توافرت معطيات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج المخدرات في مناطق من قضاء كسروان.
وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويته، وتبين أنه يدعى: م. ي. (مواليد عام ۲۰۰۲، سوري).
وبتاريخ 16-9-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدرات في العقيبة على متن دراجة آلية نوع V150 لون برتقالي، تم ضبطها.
وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط ۲۸ طبة بلاستيكيّة تحتوي على مادتي الكوكايين وباز الكوكايين، بالإضافة إلى ضبط سيجارة حشيشة كيف. وقد اعترف بترويج مواد مخدرة على عدد كبير من الأشخاص في مناطق من كسروان.
وقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وسلم والمضبوطات إلى المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.
