الأمن العام: المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين صباح الأربعاء المقبل

تنظم المديرية العامة للأمن العام عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا المرحلة الخامسة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك يوم الأربعاءالواقع فيه 15/10/2025، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، على ان تكون نقطة التجمع في المدينة الرياضية - بيروت.