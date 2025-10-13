الأخبار
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
2025-10-13 | 09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن مواطنة ادّعت أمام مخفر حارة صيدا في وحدة الدّرك الإقليمي بتعرّض ابنتها القاصر (مواليد ٢٠١٢ لبنانية)، للتحرّش الجنسي من قبل رجل خمسيني.
وذكرت المديرية العامة في بلاغ، أنه من خلال التّحقيق الذي أجراه المخفر المذكور، تبيّن أنّ المدّعى عليه قد عمل على استدراج القاصر لمدّة قرابة عام ونصف، مستغلّا وجودها في منزله كون زوجته تعطيها دروسا خصوصية يومياً وهو كان يعيدها إلى منزل ذويها بعد انتهاء الحصّة التعليميّة، مستغلاً انفراده بها فيقوم بالتحرّش إلى أن بدأ التّواصل معها عبر تطبيق WhatsApp والطّلب منها إرسال صور فاضحة، وقد وصل به الأمر للاستفراد بها عندما كانت تحضر إلى منزله ولم تكن مدرّستها -أي زوجته- موجودة ليستغل الوضع على حساب الطفولة.
وأفادت بأنه تم توقيف المتحرّش (مواليد عام ١٩٧٧، لبناني) وأحيل إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معه، حيث اعترف باستغلاله للقاصر واستدراجها وإقامة علاقة جنسيّة معها أكثر من مرّة وفض بكارتها، الأمر الذي أكّده تقرير الطبيب الشّرعي. علمًا أنه كان يهدّدها مرارًا بألا تخبر أحدًا، لكنها تغلّبت على خوفها ورعبها، وأخبرت أمها بما تعرّضت له.
وبحسب البلاغ، فقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأحيل إلى القضاء المختص، عملًا بإشارته.
وذكّرت هذه المديريّة العامّة الأهل، بضرورة المراقبة المُستمرّة لأطفالهم، والانتباه جيّدا لأيّ متغيّرات قد تطرأ على سلوكيّاتهم، وبأهميّة الحوار معهم، وعدم إلقاء اللّوم عليهم، والأهمّ عدم التّستّر على الاعتداء لأنّه يفاقم المشكلة، ويزيد من احتماليّة حصول اعتداءات مُشابهة في مجتمعنا، وخصوصا إذا لم يُحاسَب المُعتدي، لأنه سيستمرّ بتكرار جريمته.
