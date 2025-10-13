الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات والعصابات التي تعمل على ترويجها، وفي هذا السياق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة شتورا المواطن (ي.ج.)، بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، والاتجار بالأسلحة، إضافة إلى التهجم على أحد الفنادق بقوة السلاح، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات وسلاحًا حربيًّا.



وأفادت في بيان، بأن دورية من المديرية المذكورة ضبطت في جرود بلدة عرسال كمية كبيرة من المخدرات، موضبة ومجهزة للتهريب.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في عملية التهريب.