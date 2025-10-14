حريق في شقة على طريق الجزائر - النبطية يسفر عن إصابتين

اندلع حريق داخل شقة سكنية تقع على طريق الجزائر في مدينة النبطية، ما أدى إلى إصابة شخصين. وقد سارعت فرق الإسعاف في جمعية إسعاف النبطية والصليب الأحمر اللبناني إلى نقل المصابين إلى مستشفى النجدة الشعبية ومستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي.



وعملت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية على إخماد النيران والسيطرة على الحريق.



