سارق سيارات في قبضة مفرزة إستقصاء بيروت
أمن وقضاء
2025-10-14 | 09:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سارق سيارات في قبضة مفرزة إستقصاء بيروت
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، ولا سيما السرقات بمختلف أنواعها، وفي سياق تنفيذ الخطة الأمنية الهادفة إلى الحد من هذه الظواهر في العاصمة بيروت، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء بيروت حول قيام شخص مجهول على متن سيارة نوع تويوتا بتنفيذ عمليات سرقة من داخل سيارات بعد كسر زجاجها، وذلك في العديد من مناطق بيروت ووجود مقاطع فيديو لدى غرفة المراقبة والتحكم في قيادة شرطة بيروت توثق هذه العمليات، وتداول مقطع فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي يُظهره متسللًا الى محل للسّمانة وسرقة بعض البضائع من داخلها.
ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات الفورية، تمكنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد هوية المشتبه به، وهو:
إ. ع. (تولد عام ١٩٩٦، فلسطيني).
وبتاريخ 24-9-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه في محلة سامي الصلح على متن سيارة التويوتا لونها فضي من دون لوحة خلفية، وعليها لوحة أمامية مغايرة.
وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط أدوات يستخدمها في سرقاته.
وأودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
وطلبت المديرية العامة من المواطنين عدم ترك الأمتعة أو الأغراض الخاصة (جهاز خلوي، حاسوب محمول، حقيبة يد...) داخل سياراتهم كي لا تكون عرضة للسرقة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
سيارات
مفرزة
إستقصاء
بيروت
التالي
ثلاث شقق تُستَخدَم لتوضيب وتخزين المخدِّرات وترويجها في الحدت... "المعلومات" كشفت هوية المتورّطين وأوقفتهم
الجيش: توقيف أحد أخطر تجار المخدرات بعد اطلاقه النار على دورية لقوى الأمن الداخلي في السعديات
السابق
مقالات ذات صلة
أمن وقضاء
2025-10-10
مروّجا مخدّرات أحدهما مطلوب للقضاء بجرم أسلحة ويقوم بأعمال سرقة في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
2025-10-10
مروّجا مخدّرات أحدهما مطلوب للقضاء بجرم أسلحة ويقوم بأعمال سرقة في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
0
أمن وقضاء
2025-09-03
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
2025-09-03
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
0
أمن وقضاء
2025-10-08
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة
أمن وقضاء
2025-10-08
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة
0
أمن وقضاء
2025-09-26
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مطلوبَين للقضاء وتضبط سيارة مسروقة
أمن وقضاء
2025-09-26
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مطلوبَين للقضاء وتضبط سيارة مسروقة
0
أمن وقضاء
09:03
مصلحة الإقتصاد جنوبًا جالت في أفران العباسية... وإنذارات للإلتزام بسلامة الغذاء
أمن وقضاء
09:03
مصلحة الإقتصاد جنوبًا جالت في أفران العباسية... وإنذارات للإلتزام بسلامة الغذاء
0
أمن وقضاء
07:12
حريق في شقة على طريق الجزائر - النبطية يسفر عن إصابتين
أمن وقضاء
07:12
حريق في شقة على طريق الجزائر - النبطية يسفر عن إصابتين
0
أمن وقضاء
06:47
ضبط طن وربع من المواد الغذائية الفاسدة في العاقبية وختم المستودع بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
06:47
ضبط طن وربع من المواد الغذائية الفاسدة في العاقبية وختم المستودع بالشمع الأحمر
0
أمن وقضاء
03:18
ثلاث شقق تُستَخدَم لتوضيب وتخزين المخدِّرات وترويجها في الحدت... "المعلومات" كشفت هوية المتورّطين وأوقفتهم
أمن وقضاء
03:18
ثلاث شقق تُستَخدَم لتوضيب وتخزين المخدِّرات وترويجها في الحدت... "المعلومات" كشفت هوية المتورّطين وأوقفتهم
0
آخر الأخبار
2025-10-11
إدارة السجون الإسرائيلية: اسرائيل قامت بجمع المعتقلين الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم مقابل الرهائن في غزة
آخر الأخبار
2025-10-11
إدارة السجون الإسرائيلية: اسرائيل قامت بجمع المعتقلين الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم مقابل الرهائن في غزة
0
أخبار لبنان
2025-10-10
أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...
أخبار لبنان
2025-10-10
أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...
0
أخبار لبنان
2025-09-26
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
أخبار لبنان
2025-09-26
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
0
آخر الأخبار
10:17
الوكالة الوطنية للإعلام: اصابة شخصين بالغارة بين تبنين وحاريص ونقلا إلى مستشفى تبنين الحكومي وحالهما مستقرة
آخر الأخبار
10:17
الوكالة الوطنية للإعلام: اصابة شخصين بالغارة بين تبنين وحاريص ونقلا إلى مستشفى تبنين الحكومي وحالهما مستقرة
0
أخبار دولية
07:07
مكبر للصوت نقل محادثتهما... الرئيس الإندونيسي يطلب من ترامب مقابلة نجله إريك...
أخبار دولية
07:07
مكبر للصوت نقل محادثتهما... الرئيس الإندونيسي يطلب من ترامب مقابلة نجله إريك...
0
أخبار دولية
07:04
ماكرون رحب بقمة شرم الشيخ: هناك العديد من الخطوات التي تنتظر تحقيق السلام الدائم في المنطقة
أخبار دولية
07:04
ماكرون رحب بقمة شرم الشيخ: هناك العديد من الخطوات التي تنتظر تحقيق السلام الدائم في المنطقة
0
أخبار لبنان
06:52
الحجار من طرابلس: الدولة إلى جانب أهلها في الشمال والأمن حق للمواطنين وواجب على الدولة
أخبار لبنان
06:52
الحجار من طرابلس: الدولة إلى جانب أهلها في الشمال والأمن حق للمواطنين وواجب على الدولة
0
أخبار دولية
06:44
أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا وأميركا عازمتان على تطبيق الاتفاق
أخبار دولية
06:44
أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا وأميركا عازمتان على تطبيق الاتفاق
0
أخبار لبنان
06:34
رئيس مجلس إدارة مياه "تنورين": نطالب وزارة الصحة بتحقيق علمي ونحتفظ بحقّنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا
أخبار لبنان
06:34
رئيس مجلس إدارة مياه "تنورين": نطالب وزارة الصحة بتحقيق علمي ونحتفظ بحقّنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا
0
أخبار لبنان
06:28
وفد سوري التقى متري ونصار: نشكل فرقًا ونحاول التعاون في إطار الحقيقة والعدالة
أخبار لبنان
06:28
وفد سوري التقى متري ونصار: نشكل فرقًا ونحاول التعاون في إطار الحقيقة والعدالة
0
تقارير نشرة الاخبار
03:36
هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
03:36
هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
0
أخبار دولية
03:20
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
أخبار دولية
03:20
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
1
أخبار لبنان
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
أخبار لبنان
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
2
أخبار لبنان
13:07
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات
أخبار لبنان
13:07
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات
3
أخبار لبنان
14:09
بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)
أخبار لبنان
14:09
بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)
4
اقتصاد
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
5
خبر عاجل
06:05
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات
خبر عاجل
06:05
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات
6
خبر عاجل
06:26
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا
خبر عاجل
06:26
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا
7
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 14-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 14-10-2025
