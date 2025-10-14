الأخبار
مفرزة استقصاء جبل لبنان قبضت على عصابتا سرقة دراجات آلية

أمن وقضاء
2025-10-14 | 13:04
أوقفت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي سارقي دراجات آليّة في الشويفات.

وبعد متابعة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم قرب محطّة الرّيشاني في الشّويفات، وهم:

-ع. ح. ح. (مواليد عام 2002، لبناني)

-ا. ز. (مواليد عام 2003، لبناني)

توقّف الأول لقيادة دراجة آليّة مسروقة، ولحيازته مسدّسًا حربيًّا، ومبلغًا ماليًّا قدره 1.300.000 ل. ل. و 2.207 دولار أميركي.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وصرّحا بأنّ الدرّاجة مسروقة من بيروت.

وبعد تفتيشهما، عثر على هاتف خلوي بحوزته عائد للمدعو (أ. ز.)، يتواصل من خلاله مع اشخاص لسرقة دراجات آليّة، ويحتوي على صور لدرّاجات مسروقة.

وفي سياق متصل، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر قيام شخصَين بعمليات سرقة دراجات آلية في عدد من مناطق جبل لبنان.

على أثر ذلك، كثّفت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي استقصاءاتها وتحرّياتها، حيث توصّلت إلى تحديد هويّتَيهما، وهما كل من:

-ح. ح. (مواليد عام 1990، لبناني)

-ح. ح. (مواليد عام 1988، لبناني)

وتمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد مكانهما وتوقيفهما في محلة برج البراجنة على متن دراجة آلية نوع "سويت 125" دون لوحات.

أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعات المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

استقصاء

لبنان

عصابتا

دراجات

