تدابير سير يوم غد الأربعاء بسبب أعمال طمر للحفر على الأوتوستراد الممتد من نهر ابراهيم حتى الكازينو

أمن وقضاء
2025-10-14 | 16:46
مشاهدات عالية
0min
تدابير سير يوم غد الأربعاء بسبب أعمال طمر للحفر على الأوتوستراد الممتد من نهر ابراهيم حتى الكازينو

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه سيجرى العمل على طمر الحفر على الأوتوستراد الممتد من نهر إبراهيم حتى الكازينو، على المسلكين الشرقي والغربي، يوم غد الأربعاء 15-10-2025، اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحًا ولحين الانتهاء.

وأشارت الى أن هذه الأشغال ستؤدّي إلى تضييق في مساحة الطريق مكان الأعمال.

وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

الأربعاء

أعمال

للحفر

الأوتوستراد

الممتد

ابراهيم

الكازينو

