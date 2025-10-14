الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تدابير سير يوم غد الأربعاء بسبب أعمال طمر للحفر على الأوتوستراد الممتد من نهر ابراهيم حتى الكازينو
أمن وقضاء
2025-10-14 | 16:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تدابير سير يوم غد الأربعاء بسبب أعمال طمر للحفر على الأوتوستراد الممتد من نهر ابراهيم حتى الكازينو
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه سيجرى العمل على طمر الحفر على الأوتوستراد الممتد من نهر إبراهيم حتى الكازينو، على المسلكين الشرقي والغربي، يوم غد الأربعاء 15-10-2025، اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحًا ولحين الانتهاء.
وأشارت الى أن هذه الأشغال ستؤدّي إلى تضييق في مساحة الطريق مكان الأعمال.
وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
الأربعاء
أعمال
للحفر
الأوتوستراد
الممتد
ابراهيم
الكازينو
التالي
ضبط طن وربع من المواد الغذائية الفاسدة في العاقبية وختم المستودع بالشمع الأحمر
ثلاث شقق تُستَخدَم لتوضيب وتخزين المخدِّرات وترويجها في الحدت... "المعلومات" كشفت هوية المتورّطين وأوقفتهم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-29
تدابير سير بسبب أعمال تخطيط على الأوتوستراد الممتد من أمام الجامعة الإسلامية في خلدة حتى الأوّلي – صيدا
أمن وقضاء
2025-09-29
تدابير سير بسبب أعمال تخطيط على الأوتوستراد الممتد من أمام الجامعة الإسلامية في خلدة حتى الأوّلي – صيدا
0
أمن وقضاء
2025-09-15
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
2025-09-15
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
0
أخبار لبنان
2025-09-16
تدابير سير على الأوتوستراد الساحلي بين نهر إبراهيم والمدفون
أخبار لبنان
2025-09-16
تدابير سير على الأوتوستراد الساحلي بين نهر إبراهيم والمدفون
0
آخر الأخبار
2025-10-11
قوى الأمن: توقيف مروجيّ مخدِّرات على الأوتوستراد الممتدّ من زوق مصبح حتّى جبيل
آخر الأخبار
2025-10-11
قوى الأمن: توقيف مروجيّ مخدِّرات على الأوتوستراد الممتدّ من زوق مصبح حتّى جبيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ابرز مفاتيح المخدرات في جبل لبنان: اسماؤهم وخارطة عملهم
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ابرز مفاتيح المخدرات في جبل لبنان: اسماؤهم وخارطة عملهم
0
أمن وقضاء
13:04
مفرزة استقصاء جبل لبنان قبضت على عصابتا سرقة دراجات آلية
أمن وقضاء
13:04
مفرزة استقصاء جبل لبنان قبضت على عصابتا سرقة دراجات آلية
0
أمن وقضاء
09:33
سارق سيارات في قبضة مفرزة إستقصاء بيروت
أمن وقضاء
09:33
سارق سيارات في قبضة مفرزة إستقصاء بيروت
0
أمن وقضاء
09:03
مصلحة الإقتصاد جنوبًا جالت في أفران العباسية... وإنذارات للإلتزام بسلامة الغذاء
أمن وقضاء
09:03
مصلحة الإقتصاد جنوبًا جالت في أفران العباسية... وإنذارات للإلتزام بسلامة الغذاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:39
فقدان لبنانيَين قرب الحدود اللبنانية السورية
أخبار لبنان
13:39
فقدان لبنانيَين قرب الحدود اللبنانية السورية
0
خبر عاجل
06:24
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: نطالب الوزارة بتحقيق علمي والقرار كان مفاجئًا فمسار الأمور لم يكن يوحي بالوصول إلى الإقفال
خبر عاجل
06:24
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: نطالب الوزارة بتحقيق علمي والقرار كان مفاجئًا فمسار الأمور لم يكن يوحي بالوصول إلى الإقفال
0
أخبار لبنان
2025-10-13
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
أخبار لبنان
2025-10-13
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
0
أخبار دولية
00:21
إسرائيل: المضي في فتح معبر رفح والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة
أخبار دولية
00:21
إسرائيل: المضي في فتح معبر رفح والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
00:14
وزير المال من واشنطن: طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ
أخبار لبنان
00:14
وزير المال من واشنطن: طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ
0
أخبار دولية
15:20
ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف
أخبار دولية
15:20
ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر
تقارير نشرة الاخبار
14:08
منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
هكذا اضفى ترامب الاجواء الطريفة على قمة تاريخية
تقارير نشرة الاخبار
14:06
هكذا اضفى ترامب الاجواء الطريفة على قمة تاريخية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
غزة.. العودة إلى ما تبقى من البيوت
تقارير نشرة الاخبار
14:05
غزة.. العودة إلى ما تبقى من البيوت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
قطاع غزة رهينة الانتظار خطة ترامب في مهب الاقتتال والانقسام
تقارير نشرة الاخبار
14:04
قطاع غزة رهينة الانتظار خطة ترامب في مهب الاقتتال والانقسام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
البستاني: حقوق المودعين مقدسة ولسنا في فجوة مالية بل بأزمة سيول
تقارير نشرة الاخبار
14:02
البستاني: حقوق المودعين مقدسة ولسنا في فجوة مالية بل بأزمة سيول
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
البساط: المباحثات مع الـ IMF ايجابية ومسار الاصلاح الاقتصاديّ بدأ
تقارير نشرة الاخبار
14:01
البساط: المباحثات مع الـ IMF ايجابية ومسار الاصلاح الاقتصاديّ بدأ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
أخبار لبنان
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
2
اقتصاد
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
06:05
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات
خبر عاجل
06:05
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات
4
خبر عاجل
06:26
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا
خبر عاجل
06:26
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا
5
آخر الأخبار
15:35
مصدران عسكريان من الجانب اللبناني للـ LBCI: الاتصالات مع الجانب السوري مستمرة لاعادة الفتيين الذين تم توقيفهما على الحدود الشرقية من الجانب السوري
آخر الأخبار
15:35
مصدران عسكريان من الجانب اللبناني للـ LBCI: الاتصالات مع الجانب السوري مستمرة لاعادة الفتيين الذين تم توقيفهما على الحدود الشرقية من الجانب السوري
6
خبر عاجل
16:49
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
خبر عاجل
16:49
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
7
آخر الأخبار
06:09
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد وقد يكون حصل وهناك علامة استفهام ومنذ أن نشأت الشركة لم يظهر أي فحص وجود اي بكتيريا
آخر الأخبار
06:09
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد وقد يكون حصل وهناك علامة استفهام ومنذ أن نشأت الشركة لم يظهر أي فحص وجود اي بكتيريا
8
خبر عاجل
06:24
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: نطالب الوزارة بتحقيق علمي والقرار كان مفاجئًا فمسار الأمور لم يكن يوحي بالوصول إلى الإقفال
خبر عاجل
06:24
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: نطالب الوزارة بتحقيق علمي والقرار كان مفاجئًا فمسار الأمور لم يكن يوحي بالوصول إلى الإقفال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More