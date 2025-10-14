تدابير سير يوم غد الأربعاء بسبب أعمال طمر للحفر على الأوتوستراد الممتد من نهر ابراهيم حتى الكازينو

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه سيجرى العمل على طمر الحفر على الأوتوستراد الممتد من نهر إبراهيم حتى الكازينو، على المسلكين الشرقي والغربي، يوم غد الأربعاء 15-10-2025، اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحًا ولحين الانتهاء.



وأشارت الى أن هذه الأشغال ستؤدّي إلى تضييق في مساحة الطريق مكان الأعمال.



وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.