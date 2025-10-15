إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل

تستكمل اليوم خطة الحكومة للعودة المنظمة للنازحين السوريين مع انطلاق المرحلة الخامسة التي تنفذها المديرية العامة للأمن العام عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، بالتنسيق مع السلطات السورية وبمشاركة منظمات دولية وإنسانية بينها UNHCR، وIOM، والصليب الأحمر اللبناني.



هذه التفاصيل من نقطة المصنع...