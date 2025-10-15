الأخبار
تعميم صورة موقوفَين بجرائم احتيال عبر الدولار المجمد على مواقع التواصل

أمن وقضاء
2025-10-15 | 08:13
تعميم صورة موقوفَين بجرائم احتيال عبر الدولار المجمد على مواقع التواصل
2min
بناءً على شكوى مقدّمة لدى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة ضدّ مجهول بجرم احتيال، من خلال إيهام ضحاياه ببيعهم ما يُعرف بـ"الدولارات المجمّدة" – وهي دولارات غير موجودة فعليًّا – مقابل دولارات صحيحة وبسعر أدنى من قيمتها السوقيّة، وذلك عبر نشر إعلانات على صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي.

وبعد حضور الضّحية إلى المكان المتّفق عليه لاستبدال الدولارات، يُقدِم الفاعل على سرقة المبلغ المالي بطريقة احتياليّة، ثم يتوارى عن الأنظار.

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات المكثّفة، توصّلت المفرزة المذكورة إلى تحديد هوية مشتبه بهما، وهما:

– ب. د. (مواليد عام 1999، لبناني)، بحقه /8/ مذكرات توقيف، وخلاصة حكم، و/3/ بلاغات بحث وتحرٍّ، بجرائم: سرقة، وسلب بقوة السلاح، وخطف، ونصب واحتيال، وإطلاق نار.

م. د. (مواليد عام 1994، لبناني)

وبتاريخ 03-10-2025، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفهما في محلة عاريا. وقد أودعا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وطلبب من كل من تعرّف إليهما ووقع ضحيّة أعمالهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في سراي بعبدا، أو الاتصال على أحد الرقمين: 922173 -05 أو 921115-05، بغية اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

موقوفَين

بجرائم

احتيال

الدولار

المجمد

مواقع

التواصل

