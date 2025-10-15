الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعميم صورة موقوفَين بجرائم احتيال عبر الدولار المجمد على مواقع التواصل
أمن وقضاء
2025-10-15 | 08:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تعميم صورة موقوفَين بجرائم احتيال عبر الدولار المجمد على مواقع التواصل
بناءً على شكوى مقدّمة لدى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة ضدّ مجهول بجرم احتيال، من خلال إيهام ضحاياه ببيعهم ما يُعرف بـ"الدولارات المجمّدة" – وهي دولارات غير موجودة فعليًّا – مقابل دولارات صحيحة وبسعر أدنى من قيمتها السوقيّة، وذلك عبر نشر إعلانات على صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي.
وبعد حضور الضّحية إلى المكان المتّفق عليه لاستبدال الدولارات، يُقدِم الفاعل على سرقة المبلغ المالي بطريقة احتياليّة، ثم يتوارى عن الأنظار.
وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات المكثّفة، توصّلت المفرزة المذكورة إلى تحديد هوية مشتبه بهما، وهما:
– ب. د. (مواليد عام 1999، لبناني)، بحقه /8/ مذكرات توقيف، وخلاصة حكم، و/3/ بلاغات بحث وتحرٍّ، بجرائم: سرقة، وسلب بقوة السلاح، وخطف، ونصب واحتيال، وإطلاق نار.
م. د. (مواليد عام 1994، لبناني)
وبتاريخ 03-10-2025، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفهما في محلة عاريا. وقد أودعا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما.
وبناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وطلبب من كل من تعرّف إليهما ووقع ضحيّة أعمالهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في سراي بعبدا، أو الاتصال على أحد الرقمين: 922173 -05 أو 921115-05، بغية اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
موقوفَين
بجرائم
احتيال
الدولار
المجمد
مواقع
التواصل
التالي
قوى الأمن: توقيف شخصَين ينقلان كمية من المخدِّرات في طريق الجديدة
أمن الدولة: توقيف متورطَين بتزوير مستندات تملّك شقة سكنية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-04
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز
أمن وقضاء
2025-10-04
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز
0
أمن وقضاء
2025-09-16
تعميم صورة موقوف بجرائم سلب أوقفته مفرزة بعبدا القضائية...
أمن وقضاء
2025-09-16
تعميم صورة موقوف بجرائم سلب أوقفته مفرزة بعبدا القضائية...
0
أخبار لبنان
2025-09-25
تعميم صورة مشتبه بهما بجرائم سرقة بطريقة احتيالية أوقفهما مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية
أخبار لبنان
2025-09-25
تعميم صورة مشتبه بهما بجرائم سرقة بطريقة احتيالية أوقفهما مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية
0
أمن وقضاء
2025-09-28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
أمن وقضاء
2025-09-28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:25
رئيس الأركان تفقَّدَ قيادة فوج التدخل الثالث في منطقة الزهراني - الجنوب
أمن وقضاء
10:25
رئيس الأركان تفقَّدَ قيادة فوج التدخل الثالث في منطقة الزهراني - الجنوب
0
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
0
أمن وقضاء
08:40
قوى الأمن: توقيف شخصَين ينقلان كمية من المخدِّرات في طريق الجديدة
أمن وقضاء
08:40
قوى الأمن: توقيف شخصَين ينقلان كمية من المخدِّرات في طريق الجديدة
0
أمن وقضاء
03:31
أمن الدولة: توقيف متورطَين بتزوير مستندات تملّك شقة سكنية
أمن وقضاء
03:31
أمن الدولة: توقيف متورطَين بتزوير مستندات تملّك شقة سكنية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-10-03
تفاصيل طقس الـWeekend...
حال الطقس
2025-10-03
تفاصيل طقس الـWeekend...
0
منوعات
14:32
تخطّت الـ19 ساعة... رحلة جديدة تحطم الرقم القياسي لأطول رحلة طيران متواصلة في العالم!
منوعات
14:32
تخطّت الـ19 ساعة... رحلة جديدة تحطم الرقم القياسي لأطول رحلة طيران متواصلة في العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-11
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-11
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
0
أخبار لبنان
2025-09-25
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
أخبار لبنان
2025-09-25
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:33
وزير المال ياسين جابر للـ LBCI: نشكر البنك الدوليّ على وقوفه إلى جانب لبنان وأخذنا تأكيدًا من صناديق الدول العربية استعداداتها للمساهمة في صندوق بمبالغ هائلة
تقارير نشرة الاخبار
09:33
وزير المال ياسين جابر للـ LBCI: نشكر البنك الدوليّ على وقوفه إلى جانب لبنان وأخذنا تأكيدًا من صناديق الدول العربية استعداداتها للمساهمة في صندوق بمبالغ هائلة
0
أخبار لبنان
08:00
المصنع: عملية استقبال الدُفعة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين
أخبار لبنان
08:00
المصنع: عملية استقبال الدُفعة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين
0
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
0
أخبار دولية
06:24
الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث الأربع التي تسلمناها من حماس لا تخص أيا من الرهائن
أخبار دولية
06:24
الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث الأربع التي تسلمناها من حماس لا تخص أيا من الرهائن
0
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
00:56
نتنياهو: اتفقنا على “منح السلام فرصة” ولتنفيذ الجزء الثاني من الخطة سلميًا
أخبار دولية
00:56
نتنياهو: اتفقنا على “منح السلام فرصة” ولتنفيذ الجزء الثاني من الخطة سلميًا
0
أخبار لبنان
00:14
وزير المال من واشنطن: طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ
أخبار لبنان
00:14
وزير المال من واشنطن: طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ
0
أخبار دولية
15:20
ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف
أخبار دولية
15:20
ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
2
صحف اليوم
01:10
مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:10
مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)
3
خبر عاجل
16:49
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
خبر عاجل
16:49
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
4
آخر الأخبار
15:35
مصدران عسكريان من الجانب اللبناني للـ LBCI: الاتصالات مع الجانب السوري مستمرة لاعادة الفتيين الذين تم توقيفهما على الحدود الشرقية من الجانب السوري
آخر الأخبار
15:35
مصدران عسكريان من الجانب اللبناني للـ LBCI: الاتصالات مع الجانب السوري مستمرة لاعادة الفتيين الذين تم توقيفهما على الحدود الشرقية من الجانب السوري
5
حال الطقس
02:46
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
حال الطقس
02:46
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
6
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
7
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ابرز مفاتيح المخدرات في جبل لبنان: اسماؤهم وخارطة عملهم
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ابرز مفاتيح المخدرات في جبل لبنان: اسماؤهم وخارطة عملهم
8
اسرار
23:45
أسرار الصحف المحلية ١٥-١٠-٢٠٢٥
اسرار
23:45
أسرار الصحف المحلية ١٥-١٠-٢٠٢٥
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More