أمن الدولة: توقيف متورطَين بتزوير مستندات تملّك شقة سكنية

أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صيدا، داخل الدوائر العقارية في سراي صيدا الحكومي، المواطنة (ف. أ.) ومعقّب المعاملات (ط. أ.)، بعد توافر معلومات عن قيامهما بتزوير مستندات تملّك شقة سكنية في منطقة الهلالية – صيدا، لصالح (ف. أ.).

واعترف الموقوفان بارتكاب عملية التزوير، لا سيّما فيما يتعلق بحصول أحد الأشخاص في مخيم عين الحلوة على وكالة غير قابلة للعزل مزورة، مقابل مبلغ مالي قدره ثمانمائة يورو.

وأُجري المقتضى القانونيّ بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص، وفق ما أكّدت المديرية العامة لأمن الدولة.