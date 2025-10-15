غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: محمد أسعد العبد الله (من مواليد عام 2002، لبناني) الذي غادر بتاريخ 13-10-2025، من محلّة طرابلس، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية العامة من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على أحد الأرقام التالية: 423039- 06، 443889-06، 441527-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.