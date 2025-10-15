رئيس الأركان تفقَّدَ قيادة فوج التدخل الثالث في منطقة الزهراني - الجنوب

الأخبار
أمن وقضاء
2025-10-15 | 10:25
تفقَّدَ رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده فوج التدخل الثالث في منطقة الزهراني - الجنوب حيث التقى الضباط والعسكريين، منوّهًا بالجهود والتضحيات التي يبذلونها لأداء الواجب. 

كما استمع إلى إيجاز حول مهمات الفوج ضمن قطاع المسؤولية.

كذلك، تفقَّدَ عددًا من مراكز الفوج في منطقتَي العيشية وكفرحونا - جزين، واطلع على الوضع العملاني والتدابير المتخذة لحفظ الأمن والاستقرار.
 
 
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

رئيس الأركان

حسان عوده

فوج التدخل الثالث

الزهراني

