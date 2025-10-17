قوى الأمن: الأشغال على الأوتستراد الساحلي من نهر إبراهيم حتى حاجز المدفون ستمتد لفترة شهر تقريبا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهدة تستكمل أعمال صيانة وتأهيل الأوتوستراد الساحلي الممتد من نهر إبراهيم حتى حاجز المدفون، على المسلكين الشّرقي والغربي.



وأفادت بأن هذه الأشغال ستؤدّي إلى تضييق مساحة محدّدة من الطّريق في مكان الأعمال، وستمتد هذه الأشغال لفترة شهر تقريبًا، وذلك يوميا من السّاعة 23:00 لغاية السّاعة السادسة من صباح اليوم التالي، باستثناء يومَي السبت والأحد من كل أسبوع.



وطلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، حفاظًا على السلامة العامة وتسهيلاً لحركة المرور.