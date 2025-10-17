غادروا ولم يعودوا… قوى الأمن تعمم صورة طفلَين ووالدتهما

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة السيّدة:



– عفراء يحي فوزي (مواليد عام 1982، سورية)

وولدَيها القاصرَيْن:

– هامبارتسوم هوسيب داود (مواليد عام 2020، سوري-أرمني)

– هيسو هوسيب داود (مواليد عام 2022، سوري- أرمني)

وأشارت الى أنهم غادروا بتاريخ 15-10-2025 مكان إقامتهم في بلدة عفصديق- الكورة، إلى جهة مجهولة، ولم يعودوا لغاية تاريخه.

وطلبت من الذين شاهدوهم ولديهم أيّة معلومات عنهم أو عن مكانهم، الاتّصال بفصيلة أميون في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 950387-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.