جرحى في حادث سير في غرفين - قضاء جبيل

وقع حادث سير مروع على طريق غرفين في قضاء جبيل، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى عملت عناصر الصليب الأحمر وفرق الدفاع المدني على نقلهم الى مستشفيات المنطقة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وادى الحادث إلى زحمة سير خانقة في المحلة.