الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جرحى في حادث سير في غرفين - قضاء جبيل

أمن وقضاء
2025-10-18 | 06:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جرحى في حادث سير في غرفين - قضاء جبيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
جرحى في حادث سير في غرفين - قضاء جبيل

وقع حادث سير مروع على طريق غرفين في قضاء جبيل، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى عملت عناصر الصليب الأحمر وفرق الدفاع المدني على نقلهم الى مستشفيات المنطقة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وادى الحادث إلى زحمة سير خانقة في المحلة.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

غرفين

LBCI التالي
رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!
ضبط منتجات زراعية مهربة في سوق قب إلياس بالتعاون بين الجمارك ووزارة الزراعة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:43

باسيل من بروكسيل: خضنا معارك لنعيد للإنتشار حقه وهناك من يريد أن ينزع حقوقكم

LBCI
آخر الأخبار
08:11

وزارة الصحة بغزة: وصول 135جثمانا إلى قطاع غزة على 4 دفعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

تدريبات ليلية تحضيرًا لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون

LBCI
أمن وقضاء
07:52

رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:52

رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!

LBCI
أمن وقضاء
03:15

ضبط منتجات زراعية مهربة في سوق قب إلياس بالتعاون بين الجمارك ووزارة الزراعة

LBCI
أمن وقضاء
12:17

غادروا ولم يعودوا… قوى الأمن تعمم صورة طفلَين ووالدتهما

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-17

قوى الأمن: الأشغال على الأوتستراد الساحلي من نهر إبراهيم حتى حاجز المدفون ستمتد لفترة شهر تقريبا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:47

الجميل لـ #جدل : أودّ أن أراعي مشاعر من فكره ليس تدميريًّا ولا مشاعر الحزب ومَن مِن فكره وبري لا ينتمي لولاية الفقيه وأيديلوجيته ليست دينية ولا يأخذ أوامر من إيران لذلك نفرّق بينه وبين الحزب

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-17

ناطور أوهم المالك بتعرّضه لسطو مسلّح... وشعبة المعلومات توقفه وشريكه وتعيد محتويات الخزنة المسروقة

LBCI
فنّ
2025-09-19

بعد علاقة دامت 3 سنوات... تيم بورتون ومونيكا بيلوتشي يعلنان انفصالهما

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-13

قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

تدريبات ليلية تحضيرًا لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون

LBCI
أخبار دولية
07:07

مواقف حازمة لترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
07:06

مع إستمرار أعمال رفع الأنقاض... حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتكشف يومًا بعد يوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:02

فضل الله: المقاومة ستقابل أي خطوة إيجابية من الحكومة بإيجابية

LBCI
أخبار لبنان
15:52

شمّاس لـ"جدل": المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا

LBCI
أخبار دولية
15:41

ترامب: أتمنى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بدون صواريخ توماهوك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

OMT والحكمة… رؤية واحدة وشراكة تطال الجماهير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

"Divas من أم كلثوم إلى داليدا" في سرسق… اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

تفاصيل افتتاح مهرجان البيرة في جونيه…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
12:19

"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:27

النائب سامي الجميل لـ #جدل : لا علاقة لسمير جعجع بموضوع إهدن فلم نفتعل مشكلة؟ ولا إشارة عن بطرس خواند من الجانب السوريّ

LBCI
حال الطقس
02:44

إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 18-10-2025

LBCI
خبر عاجل
13:53

النائب سامي الجميل لـ #جدل ردًا على تغريدة جنبلاط بأنّ السلام مستحيل: الرئيس جنبلاط عاش خمسين عامًا من حياته مع الفلسطينيين في جو مواجهة اسرائيل فمن الصعب عليه فتح نمط جديد

LBCI
خبر عاجل
14:09

النائب سامي الجميل لـ #جدل : إذا قررت إسرائيل فتح الحرب مجددًا على لبنان فـ"تطير" الانتخابات ولا أرى أنه سيحدث ذلك لكن أؤكّد أنّ إسرائيل تمتلك القدرة على التطيير

LBCI
خبر عاجل
14:02

الجميل لـ #جدل : الحزب موافق على عدم وجود سلاح في الجنوب إذًا نسف مفهوم المقاومة فليقل لأولاد الجنوب أنّه "غير مبالٍ" بأولاد الجنوب لأنه بهذا كأنّما يسمح لإسرائيل باستباحة الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
12:17

غادروا ولم يعودوا… قوى الأمن تعمم صورة طفلَين ووالدتهما

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More