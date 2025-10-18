الأخبار
رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!

أمن وقضاء
2025-10-18
يتلقّى عدد من المواطنين رسائل واتّصالات عبر تطبيقات رقمية أو مكالمات هاتفية محلّية أو خارجية، يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، ويزعمون وجود "شكوى" أو "استدعاء" بحقّ المتلقّي، ثمّ يعرضون عليه حلّ المشكلة مقابل تحويل مبالغ مالية.

في هذا الإطار، أكدت المديرية العامّة لقوى الامن الداخلي:

– هذا الأسلوب احتياليّ، ولا يمتّ بأيّ صلة إلى آليات عمل المكتب المذكور.

– إنّ التبليغات الرسمية تتمّ عبر الطرق القانونية المعتمّدة، أو من خلال اتّصال هاتفي أرضي على رقم المكتب المذكور 293293 – 01

– الادّعاء بالقدرة على “إقفال ملفّ” أو “إلغاء شكوى” باطل، إذ لا يوجد أيّ جهة ولا أيّ شخص لديه القدرة على ذلك.

ولذلك نبّهت المواطنين إلى التحقّق من أيّ اتّصال يزعم صفة رسمية قبل التفاعل معه، ونؤكّد متابعة المكتب المعنيّ أيّ بلاغات ترده وفق الأصول، على أن يتمّ التواصل معه مباشرةً بالنسبة إلى أيّ اتّصال أو رسالة مشبوهة على الرقم 293293 – 01 أو على موقع قوى الأمن الداخلي http://isf.gov.lb خدمة “بلّغ”.

وذكّرت بعدم وجود أيّ رقم هاتف آخر أو أيّ حساب أو أيّ موقع إلكتروني غير الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي.

والتحقيق جار لمعرفة هوية الفاعلين والمتورّطين، بناء على إشارة القضاء المختصّ.
 

