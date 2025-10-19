الأخبار
أمن الدولة تحبط عملية تزوير للاستيلاء على عقار بقيمة نصف مليون دولار في جونيه

أمن وقضاء
2025-10-19 | 12:00
أمن الدولة تحبط عملية تزوير للاستيلاء على عقار بقيمة نصف مليون دولار في جونيه
أمن الدولة تحبط عملية تزوير للاستيلاء على عقار بقيمة نصف مليون دولار في جونيه

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي: "في إطار متابعتها لمكافحة جرائم التزوير والاحتيال، وبعد توافر معلومات عن استعمال وكالة بيع مزورة صادرة عن أحد كتاب العدل في بيروت محلة الحمرا من قبل اللبناني (ص.ط.) بهدف الاستيلاء على عقار في جونيه تعود ملكيته لمغترب خارج البلاد وتقدر قيمته بنحو 500 ألف دولار أميركي، قامت مديرية بيروت الإقليمية – مكتب بيروت الثانية، وبالتنسيق مع مديرية الشمال الإقليمية، بتوقيف اللبنانيَّين (ص. ط.) و(ز. ف.) لتورطهما في عمليّة التزوير والاحتيال.

وخلال التحقيق، اعترف الموقوفان بما نسب إليهما، وتبين أن أحدهما مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم احتيال وتزوير صادرة منذ عام 2022.

وأُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص”.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الدولة

عملية

تزوير

للاستيلاء

بقيمة

مليون

دولار

جونيه

