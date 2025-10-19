إخماد حريق في محل خرضوات بجبل البداوي وتسجيل حالات حروق وجروح طفيفة عولجت ميدانيًا

أخمد عناصر الأطفاء حريقًا إندلع داخل محل لبيع الخرضوات عند مدخل منطقة جبل البداوي، ما أدى إلى امتداد النيران واحتراق كمية من النفايات ومن إطارات السيارات المستعملة والجديدة في محيط المكان، في حين خيم الدخان الأسود المنبعث من الحريق في سماء المنطقة.



وقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد جهود متواصلة، ومنع تمدده، بعد أن سجلت حالات حروق وجروح طفيفة أصيب بها عاملون في المحل، حيث جرت معالجتها ميدانيًا من قبل فرق الإسعاف.