توقيف لصّ محترف دخل منزلًا وسرق منه محتويات ثلاث خزنات...

أمن وقضاء
2025-10-20 | 03:25
توقيف لصّ محترف دخل منزلًا وسرق منه محتويات ثلاث خزنات...

ادّعت إحدى المواطنات بتاريخ 25-9-2025، بأنّ مجهولًا دخل إلى منزلها الكائن في بلدة عانوت – الشّوف، بواسطة الكسر والخلع، وسرق من داخله محتويات ثلاث خزنات وهي عبارة عن أونصات وليرات ومصاغ من الذّهب ومبلغ 20 ألف دولارٍ أميركي، وقدّرت قيمة المسروقات بـ 250000 ألف دولارٍ أميركي

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّته، ويُدعى ع. ع. (مواليد عام 1968، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم السّرقة.

وفي اليوم التّالي، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في البلدة المذكورة، وضبطت المصاغ واللّيرات والأونصات الذّهبيّة المسروقة ومبلغ 19500 دولار أميركي وبندقية صيد

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عمليّة السّرقة عبر التّسلّق والدخول من نافذة المنزل التي كانت مفتوحة، وأنّه قام بخلع الخزنات الثّلاث مستخدماً الأدوات اللّازمة، وأنّه خبّأ المسروقات داخل كيس في منزله، بعد أن أنفق منها مبلغًا قليلًا من المال

وأعيدت المسروقات المضبوطة إلى المدّعية، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص

أخبار لبنان

أمن وقضاء

محترف

منزلًا

محتويات

خزنات...

