الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين

تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من تحرير مخطوفين عراقيين اثنين.



وبحسب معلومات للـLBCI فإن مديرية المخابرات نفذت عملية خاصة في منطقة مشاريع القاع الحدودية حيث جرى توقيف عدد من المتورطين وتجري ملاحقة اخرين ، وكان الشخصان العراقيان قد اختطفا قبل حوالي شهرين من بيروت وهما:



- عباس نجاح فرحان الجنابي مواليد ٢٠٠١ بابل.

- امجد راضي المحمد الشيباني مواليد ١٩٧٨ القادسية.