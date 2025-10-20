قوى الأمن: توقيف مطلوب بأكثر من 10 شكوى بجرائم نصب واحتيال وشقيقه في صيدا

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن قوّة من مفرزة صيدا القضائيّة أوقفت مطلوبين بأكثر من 10 شكوى بجرائم نصب واحتيال.

وأوضحت أنه بعد ورود أكثر من 10 شكوى إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تتعلّق بقيام المدعو م. ج. (مواليد عام 1993، لبناني) بأعمال نصب واحتيال، مُستخدِمًا مكتبًا تجاريًا.

وأشارت الى أنه يوهم ضحاياه بإعطائهم نسبة شهريّة من الأرباح من أصل مبلغ مالي يضعونه لديه على سبيل الأمانة، ليتبيّن لهم أنهم وقعوا ضحيّة عمل احتيالي.



وكشف عناصر المفرزة، نتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، أن المدّعى عليه كان يحضر خفيةً خلال الليل إلى أحد المنازل في المنطقة ليبيت فيه، ويغادره عند الفجر.



وبعد عمليّات الرّصد والمتابعة الدّقيقة، داهمت قوّة من المفرزة مكان اختبائه، بتاريخ 10-10-2025، وجرى توقيفه.



بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنه يقوم بتلك الأعمال بالاشتراك مع شقيقه



ع. ج. (مواليد عام 1990، لبناني) الذي تم استدراجه، وتوقيفه أيضًا.



أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.