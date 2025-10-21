تعميم صورة المفقود عيسى علي الجراش...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود عيسى علي الجراش (مواليد عام 2007، سوري)، الذي فُقد في محلّة غزير بتاريخ 29-07-2025، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بشعبة المعلومات، على الخطّ السّاخن 1788، للإدلاء بما لديهم من معلومات.