الأمن العام: المرحلة السادسة من خطة عودة النازحين السوريين صباح الخميس

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّها ستنظم عبر مركز العريضة الحدوديّ مع سوريا المرحلة السادسة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، الخميس الواقع فيه 23/10/2025، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن تكون نقطة التجمع في معرض رشيد كرامي - طرابلس.

وأوضحت أنّ ذلك بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبنانيّ ومنظمات إنسانية.