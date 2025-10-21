أمن الدولة يوقف شخصًا للاشتباه بتواصله مع إسرائيل

أمن الدولة يوقف شخصًا للاشتباه بتواصله مع العدو الإسرائيلي



صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



ضمن إطار مهام المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة أعمال التجسّس، وبتاريخ 20/10/2025، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية… pic.twitter.com/ARTmGItg82 — Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) October 21, 2025

أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية الفلسطينيّ (م. ش.)، للاشتباه بتواصله مع إسرائيل، من خلال متابعته للصفحة الرسمية لجهاز الموساد (The Mossad) على موقع فايسبوك، وفق ما صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة.وأُجري المقتضى القانونيّ بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص.