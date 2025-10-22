قرار لبدران بإيقاف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق عن العمل بعد فضيحة تزوير علامات

قرر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ايقاف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية عن العمل على خلفية التحقيقات المستمرة بفضيحة تزوير علامات.



وفي التفاصيل، وبعد ورود معلومات حول التلاعب في أوراق الامتحانات وتوقيعها، أعفي الدكتور مجتبى بشير مرتضى، بناءً على طلبه، من مهام مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول، وذلك إلى حين صدور نتائج التحقيقات الإدارية بالاضافة الى اعفاء عدد آخر من الموظفين بانتظار انتهاء التحقيقات.