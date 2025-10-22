فضل شاكر يمثل أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت في أول جلسة له...

في اول جلسة له امام القضاء منذ تسليم نفسه الى مخابرات الجيش، مثل الفنان فضل عبد الرحمن اشمندر المعروف بفضل شاكر امام رئيس محكمة الجنايات في بيروت بلال ضناوي.



وتضمنت الجلسة استجوابًا تمهيديًا للجلسة المحددة في 15/12/2024 للنظر في الدعوى المقامة ضده من هلال حمود في سرايا المقاومة بتهمة التحريض على محاولة قتله في صيدا عام 2013، حيث اكد فضل شاكر افادته امام مخابرات الجيش، نافيًا تورطه بالعملية.



مع الاشارة الى انه سبق لقاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب ان ظن في شاكر غيابيًا بالتحريض على محاولة قتل حمود واحيل الملف الى محكمة الجنايات التي سبق ان حدد جلسة له في الاول من تشرين الاول لكنها ارجئت الى 15 كانون الاول بسبب تعذر سوق احمد الاسير.