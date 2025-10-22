الأخبار
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
أمن وقضاء
2025-10-22 | 09:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
أتلف كلّ من مكتب مكافحة المخدرات المركزي ومكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في الشّمال في وحدة الشّرطة القضائية، بتاريخ 22-10-2025، كميّات من المواد المخدّرة المضبوطة لديهما، وذلك في بؤرة كسّارة مغلقة في بلدة بصاليم - المتن، بناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور كلٍّ من: المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي جورج خاطر مكلّفًا من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العميد جيرار نصر، رئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي العقيد أيمن مشموشي، المقدّم ياسر زيتون أحد ضبّاط شعبة العلاقات العامّة، النقيب جورجيو حسين أحد ضبّاط مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في الشّمال، من قلم النيابة العامّة التّمييزيّة وليد عويدات، وعدد من الضبّاط والرتباء.
أمّا المواد التي أتلفت فهي على الشكل التالي:
- كوكايين: 140,415 كلغ
- كبتاغون: 1405 كلغ + ما يقارب 2,800,000 حبّة
- حشيشة كيف: 270,9 كلغ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مكتب مكافحة المخدرات المركزي
المخدرات
بصاليم
المتن
التالي
حماس تخشى تكرار التجربة اللبنانية (الشرق الأوسط)
الأمن العام: المرحلة السادسة من خطة عودة النازحين السوريين صباح الخميس
السابق
