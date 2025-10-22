الجيش واصل ملاحقة مخلين بالأمن ومكافحة المخدرات وإتلافها ويضبط آلات لتصنيعها ونحو 52 ألف حبة كبتاغون

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:



"يُواصل الجيش ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة المخدرات، وعمليات الرصد والتتبع الأمني للمطلوبين. في هذا السياق، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم وأوقفت 4 أشخاص وفقًا لما يلي:



• توقيف المواطنَين (ق.ب.) و(ض.ع.) في بلدة قب الياس - زحلة بجرم إطلاق النار.



• توقيف المواطن (ا.ي.) في بلدة نحلة – بعلبك، وضبط سلاح حربي في حوزته.



• توقيف المدعو (م.ح.) في شارع الحمرا – بيروت، وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات في حوزته.



كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بوداي – بعلبك، وضبطت آلات لتصنيع المخدرات، وعملت على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة.



كذلك ضبطت وحدة من الجيش عند الحدود اللبنانية – السورية في منطقة مشاريع القاع – الهرمل نحو 52 ألف حبة كبتاغون.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".