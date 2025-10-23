مصلحة الإقتصاد في الشمال تسطر محضر ضبط بحق معمل غير مستوف للشروط الصحية لتكرير زيت الزيتون في طرابلس

دهمت مصلحة الاقتصاد في الشمال باشراف رئيسة المصلحة لمى علم الدين معملًا لإنتاج وتكرير زيت الزيتون في مدينة طرابلس، في إطار جولات المراقبة التي تكثفها مع بداية موسم الزيتون لحماية المستهلك وضمان جودة الإنتاج اللبناني.



وخلال الكشف، تبين أن المعمل يفتقر إلى شروط النظافة والسلامة الغذائية المطلوبة، ما استدعى تسطير محضر ضبط بحق صاحبه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.



كما جرى أخذ عينات من الزيت المخصص للتصدير وللاستهلاك المحلي، وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية.



وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الاقتصاد لمكافحة الغش والتلاعب في المنتجات الغذائية، لا سيما في قطاع زيت الزيتون الذي يعد من أبرز ركائز الإنتاج الزراعي في لبنان.