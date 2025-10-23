نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه

رصدت إحدى دوريات مفرزة استقصاء شرطة بيروت في وحدة شرطة بيروت في السّاعة 15:30 من تاريخ 1-10-2025، شخصًا على متن درّاجة آليّة نوع ياماها لون أسود من دون لوحة تسجيل وهو ينشل حقيبة يد إحدى السيدات في محلّة كورنيش المزرعة ويلوذ بالفرار بعكس وجهة السير نحو تقاطع جامع عبد الناصر.



ومن خلال المتابعة الفورية، وبعد عملية مطاردة، تم توقيفه، وتبيّن أنّه يُدعى: م. ح. (تولد عام 2005، سوري).



وقد أعيدت الحقيبة إلى الضحية، وسُلّم الموقوف والدراجة إلى القطعة المعنيّة، حيث ادّعت السيّدة ضدّه بجرم النشل، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.