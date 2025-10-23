تدابير سير بسبب تنفيذ أعمال تركيب بصّاصات لتعزيز السلامة على الطريق الدولية

ستقوم فرق الصيانة التابعة لوزارة الاشغال بأعمال تركيب بصّاصات (عواكس ضوئية) على الحاجز الوسطي للطريق الدولية الممتدة من الحازمية – عاليه – صوفر – ضهر البيدر، وذلك حرصًا على تعزيز السلامة المرورية.



وتبدأ الأعمال عند الساعة السابعة صباحًا من تاريخ 24-10-2025، وذلك ابتداءً من محلة جسر الأشرفية مقابل الـ”سيتي سنتر” صعودًا حتى جسر صوفر، وتستمر إلى حين الانتهاء منها.



مع الإشارة إلى ان هذه الاشغال لن تستدعي أي إقفال للطرقات أو تحويل في حركة السير.



ويُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.